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14 апреля 2020, вторник, 17:30 1166
Медицина 2020-04-14T17:30:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" начал продажу лекарств на специализированных сайтах

"Фармак" начал продажу лекарств на специализированных сайтах

Александр Дмитриенко

С целью препятствования распространению коронавируса крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев)  начала продажу лекарственных средств на специализированных сайтах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в марте Кабинет Министров Украины разрешил почтовым сервисам осуществлять доставку лекарств. При этом теперь лекарства «Фармак» можно будет заказать с доставкой в отделение почты или непосредственно домой курьером.

"Во время карантина каждый из нас пытается ограничить круг социальных контактов и без лишней надобности не выходить из дома. Неудивительно, что растет спрос на онлайн-заказы продуктов из супермаркета, еды из кафе и ресторанов. Кое-кто уже оценил удобство и выгоду предварительного бронирования лекарств в аптеке. Всегда можно быть уверенным, что лекарства есть в наличии, сэкономить время в очереди и сравнить цены. Поэтому теперь нет необходимости стоять в очереди. А для тех, кто заболел и некого отправить в аптеку или нет возможности добраться до ближайшей аптеки (особенно в небольших поселках), такая возможность более чем актуальна", – отметил директор по маркетингу и продажам "Фармак" Михаил Ванат.

Заказать лекарственные средства можно на сайте компании (https://farmak.ua/drugs/) после автоматического перехода на страницу интернет-магазина "LIKI 24".

Согласно сообщению, для заказов доступны все лекарства, кроме определенных категорий, требующих особых условий отпуска, хранения и учета.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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