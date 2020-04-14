Борьбой с коронавирусом Кличко обеспечил себе победу на мэрских выборах, - Голобуцкий

Кличко обеспечил себе победу на мэрских выборах Киева, правильно отработав ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

По его словам, коронавирус внес окончательную ясность в киевские расклады.

"Думаю, благодаря всей этой истории Кличко обеспечил себе победу на мэрских выборах Киева. А другие прокашляли свой шанс. Кличко – почти 40% в первом туре! И почти 50% во втором туре, независимо от соперника. Все остальные кандидаты сидят на карантине: ближайший отстает в четыре раза", – отметил Голобуцкий.

По мнению эксперта, Кличко в борьбе с коронавирусом пока собрал все чемпионские пояса.

"Даже его партия "Удар" вошла в тройку лидеров по Киеву с 13,5%. Цифры социологии также показывают, что Кличко отработал так, как и должен отрабатывать мэр европейского города. Где-то даже немного опережал центральную власть в решениях: первый пошел на карантин, закрыл метро и т.д.", – заявил Голобуцкий.

Больше всех, отметил он, потерял Пальчевский.

"Рейтинг Пальчевского, который завешал ситилайтами Киев, окончательно сдулся. Киевляне разочаровались в нем из-за обвинений его "Евролаб" в сокрытии результатов анализа на коронавирус одного из куршавельских вип-клиентов. Итак, минус один Пальчевский в мэрской гонке", – резюмировал Голобуцкий.

Напомним, по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4–7 апреля, при условии проведения выборов в столице в ближайшее время действующего мэра Виталия Кличко поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Шоумена Сергея Притула поддержали бы 9,1% таких опрошенных, а нардепа Александра Ткаченко – 8,8%. Основателя "Eurolab" Андрея Пальчевского могли бы поддержать 8,2% киевлян.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре выборов мэра: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

Рейтинг "Слуги народа" – 22,3% киевлян, которые определились с выбором и готовы проголосовать. "Европейская солидарность" может получить 18,6% голосов. "Удар" Виталия Кличко поддерживает 13,5% киевлян.

Также, согласно опросу "Рейтинг", киевляне высоко оценили действия городского головы Виталия Кличко в условиях угрозы коронавируса: 59% считают, что он действовал эффективно. 47% считают, что Президент Владимир Зеленский действовал эффективно. По 38% как эффективные оценили действия Минздрава и МВД. Медицинские учреждения Киева и премьер-министр Шмыгаль получили, соответственно, 35 и 26%.