На этой неделе пенсионерам могут начать выплачивать "коронавирусные" доплаты

С сегодняшнего дня, 14 апреля, в Украине могут начать выплачивать дополнительную тысячу гривен из-за карантина в связи с коронавирусом некоторым пенсионерам. Об этом ранее сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, сообщалось, что дополнительные выплаты по 1 тыс. гривен получат те пенсионеры, пенсия которых не превышает 5 тыс. гривен.

Также, согласно решению Кабинета Министров Украины, доплаты должны получить:

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого пособия, индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;

получатели государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лица с инвалидностью;

получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью");

получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату.

Однако выплаты на этой неделе могут начать выплачивать лишь при условии, что Верховная Рада примет изменения в госбюджет.

Ранее Українські Новини писали о том, как будут выплачиваться пенсии во время карантина.