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  • Вербное воскресенье: самый вкусный рецепт рыбных котлет к праздничному столу
12 апреля 2020, воскресенье, 07:55 18
Жизнь 2020-04-12T07:55:01+03:00
Українські Новини
Вербное воскресенье: самый вкусный рецепт рыбных котлет к праздничному столу

Вербное воскресенье: самый вкусный рецепт рыбных котлет к праздничному столу

Ольга Фандорина
Пост, Вербное воскресенье, Послабление поста, рецепт рыбы, Рыбные котлеты
Рыбные котлеты. Фото: pipla.ru
Рыбные котлеты. Фото: pipla.ru

Уже сегодня наступает Вербное воскресенье, и это один из самых важных христианских праздников. Именно в него разрешается сделать в посте послабление и в этот день в пищу можно даже употреблять рыбу. А что может быть вкуснее на праздничном столе, чем вкусные рыбные котлетки? Українські Новини опубликуют рецепт котлет из белой рыбки к столу на Вербное воскресенье. 

Есть у рыбных котлет два секрета - первый из них - это наличие творога в составе. Именно он убирает специфический рыбный запах и добавляет котлетам нежности.

А второй - это отсутствие лука. Запах лука моментально пропитывает нежную рыбу и совершенно забивает ее вкус.

Ингридиенты:

  • Филе трески, хека, мерлузы. Можно речную: щуку, судака, толстолоба. 1 кг
  • Творог 100 г на 1 кг фарша
  • Яйцо 2 шт
  • Соль, перец
  • Сливочное масло - около 100 г
  • Растительное масло- 20 г

Приготовление:

Перекручиваем филе в мясорубке в фарш, речную пропускаем 2 раза. Добавляем творог, яйца, соль и перец. Хорошо вымешиваем.

Формируем котлетки смоченными в воде руками и кладем на сковороду в разогретое сливочное с растительным маслом. Жарим на среднем огне перевернув два раза.

Ранее Українські Новини рассказали несколько рецептов морского окуня.

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