Анатолий Балюк: Чернобыльская зона отчуждения, где неделю не могут потушить пожары, уже полгода без руководите

Экс-руководитель Главного контрольного управления Администрации Президента Украины Анатолий Балюк заявил, что в Чернобыльской зоне отчуждения, где уже неделю прожолжается тушение масшабного пожара, полгода нет руководителя.

"12 октября 2019 года выдающийся Кабинет Министров им.Гончарука уволил главу Государственного агенства по управлению зоной отчуждения.

Завтра будет ровно полгода, как этот орган остаётся без полноценного руководителя. Полгода конкурсы сотрясают скандалы, интернет забит компроматом на соискателей.

Зона полыхает, на Киев идут облака с цезием-137, говорят не опасным.

А вот вчерашнее фото с Чернобыльской зоны от очевидца. И вменяемый человек утверждает, что горит около 2000 гектаров не просто леса, а леса чернобыльского.

Передайте кто-нибудь этим уставшим руководителям, что там не только на туризме и на съемках кино зарабатывают, но и работают очень важные производства, связанные с безопасностью страны!!!

И пока Денис Ермак не может провести прозрачный конкурс, надо обратить на это внимание.

Может, в конце концов, и билеты на санитарную вырубку этого леса выдать? Иначе сгорим вместе с правоохранительными органами! И кормушка закроется!

Позорище..."