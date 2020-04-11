подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Анатолий Балюк: Чернобыльская зона отчуждения, где неделю не могут потушить пожары, уже полгода без руководителя
11 апреля 2020, суббота, 10:35 25
Политика 2020-04-11T10:45:01+03:00
Українські Новини
Анатолий Балюк: Чернобыльская зона отчуждения, где неделю не могут потушить пожары, уже полгода без руководите

Анатолий Балюк: Чернобыльская зона отчуждения, где неделю не могут потушить пожары, уже полгода без руководителя

Надежда Комендантова
Пожар, Балюк, Зона отчуждения, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона отчуждения
Анатолий Балюк. Фото: Facebook
Анатолий Балюк. Фото: Facebook

Экс-руководитель Главного контрольного управления Администрации Президента Украины Анатолий Балюк заявил, что в Чернобыльской зоне отчуждения, где уже неделю прожолжается тушение масшабного пожара, полгода нет руководителя. 

"12 октября 2019 года выдающийся Кабинет Министров им.Гончарука уволил главу Государственного агенства по управлению зоной отчуждения.

Завтра будет ровно полгода, как этот орган остаётся без полноценного руководителя. Полгода конкурсы сотрясают скандалы, интернет забит компроматом на соискателей.

Зона полыхает, на Киев идут облака с цезием-137, говорят не опасным.

А вот вчерашнее фото с Чернобыльской зоны от очевидца. И вменяемый человек утверждает, что горит около 2000 гектаров не просто леса, а леса чернобыльского.

Передайте кто-нибудь этим уставшим руководителям, что там не только на туризме и на съемках кино зарабатывают, но и работают очень важные производства, связанные с безопасностью страны!!!

И пока Денис Ермак не может провести прозрачный конкурс, надо обратить на это внимание.

Может, в конце концов, и билеты на санитарную вырубку этого леса выдать? Иначе сгорим вместе с правоохранительными органами! И кормушка закроется!

Позорище..."

Больше новостей о: Пожар Балюк Зона отчуждения Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыльская зона отчуждения

Янукович назначил себе еще двух советников...
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожар...
В субботу воздух с пожаров в Чернобыльской зоне бу...
Трава продолжает тлеть. Шестой день в Зоне отчужде...
В Украине за сутки 308 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2,5 тыс. инфицированных
Сегодня на Буковине вводится жесткий карантин из-за Covid-19
Новости
В Киеве почти четыре сотни больных коронавирусом. Данные по районам столицы 12:12 Инфографика
В Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса 11:51 Инфографика
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании 11:25
Коронавирус. Фото: freepik
В Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших 11:00 Инфографика
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара. Радиационный фон в норме 10:15
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
Офис Уполномоченного по правам человека у нас уничтожен и не действует, его нужно менять, - Чаплыга 16:13
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
больше новостей
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 100 тысяч. Данные на 11 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok