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10 апреля 2020, пятница, 10:12 866
Политика 2020-04-10T19:56:01+03:00
Українські Новини
Бизнесмен Алексей Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области

Бизнесмен Алексей Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области

Татьяна Зотова

В Одесской области по состоянию на утро 10 апреля 2020 года зарегистрировано 46 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По разным прогнозам, пик развития эпидемии в регионе придется либо на 14-15 апреля, либо на конец апреля. Поскольку медицинская система региона плохо подготовлена к надвигающемуся кризису, в помощь медикам сейчас включаются все неравнодушные – в том числе за пределами Одессы и даже Украины.

Среди них – Алексей Федорычев, владелец компании Fedcominvest Monaco. Гражданин Венгрии, эмигрировавший из СССР в 1989 году, перечислил в помощь по борьбе с распространением коронавируса $1 млн. Деньги выделили как компании Федорычева, так и сам бизнесмен из личных средств.

Эти средства, в первую очередь, будут направлены на закупку ПЦР-тестов, а также защитных средств для медицинского персонала. По разным данным, средняя цена прибора для ПЦР-тестирования превышает 750 тыс грн, а реактивы, необходимые для проведения диагностики, также стоят крайне дорого. Очевидно, деньги, выделенные бизнесменом, окажут существенную поддержку стране.  

Напомним, Алексей Федорычев является владельцем компаний ТИС-Зерно и ТИС-Минудобрения, а также совладельцем других компаний в Украине.

 

 

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