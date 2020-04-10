В то время, как банки намерены продлить срок действия банковских карт, у которых он истек во время карантина, международная платежная система Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении Visa, передают Українські Новини.

"Увеличение лимита позволит покупателям оплачивать более крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1 тыс. гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бесконтактная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов, позволяя совершать платежи в одно касание.

Также указывается, что при использовании решений на базе Visa Token Service (в частности, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами) введение ПИН-кода не требуется при транзакции на любую сумму.

Как сообщали Українські Новини, ранее Приватбанк и международная платежная система Visa запустили виртуальные платежные карты для бизнеса "Ключ к счету".