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10 апреля 2020, пятница, 15:55 2032
Финансы 2020-04-10T15:56:16+03:00
Українські Новини
Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тыс. гривен

Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тыс. гривен

Елизавета Кесельман
Банковская карта, Банки, Лимит, Visa, Транзакции
Банковская карта.Фото: humanstory.ru
Банковская карта.Фото: humanstory.ru

В то время, как банки намерены продлить срок действия банковских карт, у которых он истек во время карантина, международная платежная система Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении Visa, передают Українські Новини.

"Увеличение лимита позволит покупателям оплачивать более крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1 тыс. гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бесконтактная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов, позволяя совершать платежи в одно касание.

Также указывается, что при использовании решений на базе Visa Token Service (в частности, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами) введение ПИН-кода не требуется при транзакции на любую сумму.

Как сообщали Українські Новини, ранее Приватбанк и международная платежная система Visa запустили виртуальные платежные карты для бизнеса "Ключ к счету".

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