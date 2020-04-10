Новый министр обороны за март заработал в два раза меньше своих заместители даже с учетом двух надбавок

Заработная плата нового министра обороны Андрея Тарана за март составила 64 тыс. гривен, его замов - от 39 тыс. до 162 тыс. гривен, госсекретаря - 70 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Сумма начисленных министру в марте средств составила 64 391 гривну, из которых 40 883 гривны - должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 176 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 8 176 гривен, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 7 154 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 161 885 гривен (выплаты, рассчитанные из средней заработной платы - 94 274 гривны), заместителей Анатолия Петренко - 68 094 гривны, Алексея Марценюка - 67 772 гривны, Алины Фроловой - 38 655 гривен (с 1 по 12 марта), Александра Полищука - 67 611 гривен, госсекретаря Александра Дубляна - 69 694 гривны (с 16 по 31 марта).

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр обороны Андрей Загороднюк на своей должности в феврале получил 43 тыс. гривен, а в декабре получил 97,2 тыс. гривен за счет премии, которая была почти в 5 раз больше оклада.