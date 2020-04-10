Своими размышлениями о сегодняшнем школьном курсе литературы на персональной странице в социальной сети Facebook поделился главный редактор портал РБК-Украина Сергей Щербина.

"Вот тут публика широко поносит онлайн-школу за ошибки в уроках. Оно, конечно, прикольно, но если бы только в антарктических белых медведях и арктических пингвинах было дело.

Безо всякой онлайн-школы попал мне в руки учебник украинской литературы за 5 класс. Оказывается, там, между Александром Олесем и Тарасом Шевченко, ныне изучается творчество современной писательницы Зирки Мензатюк.

Если конкретно, то повесть с участием "патріотично налаштованого привида". Сложно сказать, как в одном тексте можно было собрать все самые невероятные штампы с пампушками, юшками, вишиванками и шапками-мазепинками, приправив это патриотическим привидением, которое крутит дули, объясняя жестами, где лежит казацкая сабля. Но министерство образования этот дикий фарш не остановил. Хотя, как на мой вкус, с классикой литературы подобное имеет мало общего. Ну если стоит задача учить детей литературе, а не вставить в программу третьи смывки с Гарри Поттера.

Поинтересовался биографией творца. Оказалось, старшая коллега. В анамнезе красный диплом на факультете журналистики ЛНУ им. Франко при советах и трудовой путь в газете "Радянська Україна". Это там, где "буржуазный национализм" изобличали. А потом всё изменилось, конечно.", - резюмировал свою заметку Сергей Щербина.