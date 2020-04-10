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10 апреля 2020, пятница, 13:00 279 Документ
Общество 2020-04-10T13:03:09+03:00
Українські Новини
Киевский метрополитен увеличил штат сотрудников на 11 в сравнении с февралем

Киевский метрополитен увеличил штат сотрудников на 11 в сравнении с февралем

Елизавета Драбкина
Карантин, Киевский метрополитен, Коронавирус
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" констатирует увеличение численности сотрудников на 11 в период карантина по сравнению с февралем, несмотря на то, что метро приостановило свою работу с 17 апреля.

Об этом говорится в ответе метрополитена на запрос Українських Новин.

"В КП "Киевский метрополитен" численность работников увеличилась на 11 сотрудников по сравнению с февралем месяцем текущего года. Также численность принятых работников превысила численность уволенных с предприятия за март 2020 года", - сказано в нем.

Кроме того, предприятие сообщило, что на время карантина сотрудники продолжают выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка КП.

"А также по желанию работников, в соответствии с поданными заявлениями предоставляются ежегодные, социальные отпуска и отпуска без сохранения заработной платы в соответствии с действующим законодательством", - говорится в ответе метрополитена.

Кроме этого, КП отметило, что заработная плата работникам метрополитена выплачивается в сроки, обозначенные коллективным договором.

Как сообщали Українськi Новини, Киевсовет рассматривал возможность открыть метро с ограничениями, но мэр Киева Виталий Кличко отрицал такие изменения.

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