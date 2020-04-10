Медведи и писать не умеют, - учительница, переселившая белых медведей в Антарктиду, о своей ошибке

На карантине за онлайн-школой, которая стартовала 6 апреля, следят многие, обсуждая все удачные и неудачные моменты в социальных сетях. Одной из ошибок, которую сразу заметили пользователи сети стало письмо учительницы, которая сказала, что белые медведи живут в Антарктиде, а не в Арктике. Учительница математики Юлия Набок-Бабенко, которая переселила мишек из северного на южный полюс, рассказала, что письмо от имени "мишки Антарктического" она писала сама.

Об этом учительница рассказала в комментарии "КП в Украине".

"Я вам больше скажу: медведи и писать не умеют, да и в Фейсбук они вряд ли заходят. Я сама писала письмо, перед тем проверяла информацию и про Антарктический полуостров, и про белых медведей. Если люди посмотрят урок уже ради этого - я буду счастлива. Вместе с тем повторят члены предложения", - ответила учительница.

По словам коллеги Юлии по онлайн-школе учителя математики Дмитрия Номировского, ошибки будут и дальше - у проектов нет ни корректоров, ни редакторов. Набок-Бабенко подтвердила нам эту информацию.

"У нас нет редакторов. Мы впервые видели запись уроков вместе с телезрителями. Поэтому может быть все, что угодно", - заверила она.

Из-за негативных комментариев в сети учительница не переживает. Говорит, что слов благодарности в свой адрес слышит намного больше.

Юлия Набок-Бабенко также запомнилась креативным подходом к изучению числительных. Объясняя, зачем они нужны, учительница сказала: "чтобы правильно говорить про деньги" и "чтобы правильно выражать свои желания". В качестве объекта желания, иллюстрирующего этот постулат, выбран IPhone последней модели. Такие примеры в комментарии "КП в Украине" учительница объяснила тем, что все дети интересуются айфонами. Будь на доске нарисованы яблоки или груши, вряд ли бы он привлек внимание школьников.

Напомним, онлайн-уроки стартовали 6 апреля. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов. Над разработкой онлайн-занятий работала команда из 40 киевских педагогов.

Ранее Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.

Тем временем, в ходе онлайн-урока истории для пятикласников в рамках проекта "Всеукраинская онлайн-школа" учитель допустил несколько фактологических ошибок и намеренно предал идеологическую окраску излагаемым описаниям событий.

В Офисе президента заявили, что съемки школьных онлайн-уроков оплатили волонтеры без бюджетных денег.