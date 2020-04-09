Нацполиция проверяет, кто "слил" в СМИ ложную информацию об адресах больных коронавирусом

В то время, как украинцы подают в суд на Кабмин за слишком жесткий карантин, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличка Николай Поворозник заявил, что правоохранители проверяют возможные источники распространения ложной информации об адресах больных коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее (информации) распространения", - написал он.

Ранее некоторые СМИ опубликовали перечень адресов больных коронавирусом.

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Поворозник отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Напомню, в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, пока это более 40 тыс. киевлян. Задача центра - максимально предупредить распространение заболевания. Подчеркиваю, вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ", - добавил он.

Как уберечься от коронавируса:

Как сообщали Українськi Новини, ранее вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан заявила, что умерших от коронавируса в Украине больше чем выздоровевших, так как это только начало вспышки эпидемии.

В Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

Тем временем в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.