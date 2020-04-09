подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 апреля 2020, четверг, 22:30 1097 Инфографика
Силовые структуры 2020-04-09T22:41:21+03:00
Українські Новини
Нацполиция проверяет, кто "слил" в СМИ ложную информацию об адресах больных коронавирусом

Нацполиция проверяет, кто "слил" в СМИ ложную информацию об адресах больных коронавирусом

Надежда Комендантова
КГГА, Нацполиция, Николай Поворозник, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, адреса больных коронавирусом
Коронавирус.
Коронавирус.

В то время, как украинцы подают в суд на Кабмин за слишком жесткий карантин, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличка Николай Поворозник заявил, что правоохранители проверяют возможные источники распространения ложной информации об адресах больных  коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее (информации) распространения", - написал он.

Ранее некоторые СМИ опубликовали перечень адресов больных коронавирусом.

 
ГДЕ В СТОЛИЦЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
 
Где в столице зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Поворозник отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Напомню, в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, пока это более 40 тыс. киевлян. Задача центра - максимально предупредить распространение заболевания. Подчеркиваю, вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ", - добавил он.

Как уберечься от коронавируса:

Как сообщали Українськi Новини, ранее вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан заявила, что умерших от коронавируса в Украине больше чем выздоровевших, так как это только начало вспышки эпидемии.

В Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

Тем временем в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

Больше новостей о: КГГА Нацполиция Николай Поворозник коронавирус в Украине коронавирус в Киеве адреса больных коронавирусом

Задолженность киевлян за коммунальные услуги соста...
Под Херсоном с обсервации сбежали 17 вернувшихся и...
Запреты, правила и рекомендации. Киевский карантин...
ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху...
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин
В трех областях Украины могут ввести комендантский час
Новости
Коронавирус. Фото: freepik
В Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки 23:30 Инфографика
Пенсионеры могут оплатить "коммуналку" по телефону: как это сделать 23:00
Нацполиция проверяет, кто "слил" в СМИ ложную информацию об адресах больных коронавирусом 22:30 Инфографика
В Чернобыльской зоне уровень радиации пришел в норму 22:05
ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху 22:00
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok