Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы

Когда Владимир Зеленский в конце марта во время обсуждения законов о продаже земли и о банках встречался один на один со всеми главами фракций, побуждая их голосовать, он встретился также тет-а-тет и с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Это была их первая встреча тет-а-тет на Банковой с момента президентских выборов. Как известно, после этого Евросолидарность дала свои голоса за оба закона, что и обеспечило во-многом их принятие. Также в последнее время затормозилось расследование уголовных дел против Петра Порошенко", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября 2019 Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Он предусматривал ограничение покупки земли иностранцами до 2024 года, общую площадь в собственности одного лица до 200 тыс. га, невозможность купить более 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины.

Президент Владимир Зеленский обещал, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.