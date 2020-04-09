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09 апреля 2020, четверг, 13:30 15
Экономика 2020-04-09T13:32:39+03:00
Українські Новини
Хрен к пасхальному столу. Где в Киеве дешевле всего купить популярный соус

Хрен к пасхальному столу. Где в Киеве дешевле всего купить популярный соус

Кира Молчанова
Пасхальная корзина, Цены на продукты, Пасха-2020, Хрен
Хрен. Фото: Pixabay
Хрен. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что представители всех религиозных конфессий и президент Украины Владимир Зеленский просит украинцев оставаться дома на Пасху, празднование в семейном кругу никто отменить не может. В условиях надвигающегося кризиса важно, чтобы пасхальная корзина не опустошила семейный бюджет. В связи с этим Українськi Новини оценили цены на хрен в разных торговых сетях столицы.

Так, в торговой сети "Сильпо" упаковка самого простого хрена со свеклой стоит от 8 гривен. Самый дорогой консервированный хрен – со сливками. Он стоит почти 73 гривны за 250 грам.

Скриншот сайта Скриншот сайта "Сильпо"

В супермаркете "Новус" хрен стоит от 10 гривен за 130 грамм острого классического соуса или соуса со свеклой. Самая дорогая позиция в этой категории товаров – почти 57 гривен за 212 мл.

Скриншот сайта Скриншот сайта "Новус"

В супермаркетах сети "Ашан" классический белый хрен можно купить за почти 8 гривен за упаковку в 130 грам. Чуть дешевле 125-граммовая баночка хрена со свеклой. Она стоит 7 гривен 80 копеек. Самая дорогая позиция — это снова сливочный крем за почти 50 гривен. Здесь же можно купить хрен с добавлением лимона за 11 гривен.

Скриншот сайта Скриншот сайта "Ашан"

Супермаркет "Мегамаркет" предлагает хрен по 10 гривен за 130 грамм или по 16.80 за 190 грамм. Здесь же можно купить экзотичный хрен васаби в виде порошка. Его цена начинается от 9 гривен за 10 грамм.

Скриншот сайта Скриншот сайта "Мегамаркет"

Как сообщали Українськi Новини, компания "Ашан Украина" (украинский представитель французской сети розничной торговли Auchan Group) намерена приостановить работу всех своих магазинов на Пасху, 19 апреля.

В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.

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