Не все в восторге от работы Офиса Омбудсмена, - глава комитета Рады по правам человека Лубинец

Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец считает, что Офис Омбудсмена работает небезупречно и к нему накопилось есть претензии со стороны социальных институтов, общества.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Работает ли все безупречно в Офисе? Нет, не работает. Все ли правозащитные организации или люди, которые обращаются в Офис остаются удовлетворенными? Нет, не остаются", - сказал он.

Депутат также ответил на вопрос, нужно ли вносить какие-то конкретные изменения в работу Офиса.

По его словам, все хотят, чтобы все работало быстро, но для этого нужно надлежащее финансирование, а с этим пока возникают проблемы.

Вместе с тем, Лубинец сообщил, что коммуникация комитета и Офиса Омбудсмена находится на достаточном уровне.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук также убеждена, что руководство офиса Уполномоченного Верховной Радой по правам человека, нужно менять.

Ранее Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с фигуранткой нескольких уголовных дел.