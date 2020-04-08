подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • АМКУ рассматривает дело о рекламе лекарства для профилактики коронавируса
08 апреля 2020, среда, 07:30 339
Экономика 2020-04-08T08:15:02+03:00
Українські Новини
АМКУ рассматривает дело о рекламе лекарства для профилактики коронавируса

АМКУ рассматривает дело о рекламе лекарства для профилактики коронавируса

Елена Литвин
АМКУ, Антимонопольное расследование, Незаконная реклама, коронавирус в Украине, лекарство от коронавируса, Декасан
Реклама
Реклама "Декасан". Фото: Zaxid.net

Ранее Антимонопольный комитет рекомендовал фармкомпаниям принять меры для неповышения цен на лекарства, при этом АМКУ начал рассмотрение дела против производителя лекарств компании "Юрия-Фарм" (Киев) за вводящую в заблуждение рекламу лекарственного средства, которое якобы является эффективным методом профилактики коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба АМКУ.

"27 марта 2020 года АМКУ начато рассмотрение дела по признакам совершения ООО "Юрия-Фарм" нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", - сказали в АМКУ.

Речь идет о распространения информации, вводящей в заблуждение относительно лечебных свойств лекарственного средства "Декасан" в отношении острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что АМКУ примет все предусмотренные этим законом меры, в том числе и наложение штрафов в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что украинские врачи назвали "Декасан" производства "Юрия-Фарм" эффективным способом профилактики коронавируса.

Такая же информация появлялась в качестве рекламы на украинских телеканалах.

При этом 21 марта компания заявила, что берет на себя всю ответственность и приносит извинения за некорректно сформулированный текст рекламного ролика.

Также "Юрия-Фарм" подчеркнула, что "Декасан" не является лекарством от COVID-19, а только антисептическое, дезинфицирующее свойство.

"Мы не верно оценили уровень общественной напряженности и ошиблись с формулировкой наших намерений. Чувствуя ответственность перед нашими согражданами, мы прекратили рекламную кампанию", - сказано в сообщении компании.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями ООО "Юрия-Фарм" являются компании "Медицинский центр М.Т.К.", "Теско" и "Дипал" (все - Киев, конечные бенефициары - Николай Гуменюк и Наталья Деркач), а конечным бенефициаром - Николай Гуменюк.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила лечить зараженных коронавирусом незарегистрированными в Украине лекарствами.

Тем временем АМКУ открыл дело против ряда компаний в связи с резким ростом цен на медицинские маски в Киеве.

Больше новостей о: АМКУ Антимонопольное расследование Незаконная реклама коронавирус в Украине лекарство от коронавируса Декасан

Цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижатьс...
АМКУ проверяет "Нефтегаз" в связи с продажей газа ...
В центре Одессы установили рекламный баннер, перек...
Что такое "Инвермектин" и почему его рассматривают...
Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей
Зеленский изменил состав СНБО
Новости
На Донбассе бойцы ВСУ ранили одного боевика и повредили ракетный комплекс оккупантов 08:20
Пожар на свалке. Фото: Юрій Холод
Во Львовской области загорелась свалка 08:09
АМКУ рассматривает дело о рекламе лекарства для профилактики коронавируса 07:30
Турция ввела запрет на экспорт лимонов из-за COVID-19 06:30
Определена максимальная сума зарплаты, которую могут учитывать при назначении пенсии 05:50
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Не пил, не курил, занимался спортом: в Александровской больнице от коронавируса умер молодой мужчина 21:42
больше новостей
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми 14:19
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
больше новостей
Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась, радиация не превышает норму, - ГосЧС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok