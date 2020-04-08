АМКУ рассматривает дело о рекламе лекарства для профилактики коронавируса

Ранее Антимонопольный комитет рекомендовал фармкомпаниям принять меры для неповышения цен на лекарства, при этом АМКУ начал рассмотрение дела против производителя лекарств компании "Юрия-Фарм" (Киев) за вводящую в заблуждение рекламу лекарственного средства, которое якобы является эффективным методом профилактики коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба АМКУ.

"27 марта 2020 года АМКУ начато рассмотрение дела по признакам совершения ООО "Юрия-Фарм" нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", - сказали в АМКУ.

Речь идет о распространения информации, вводящей в заблуждение относительно лечебных свойств лекарственного средства "Декасан" в отношении острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что АМКУ примет все предусмотренные этим законом меры, в том числе и наложение штрафов в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что украинские врачи назвали "Декасан" производства "Юрия-Фарм" эффективным способом профилактики коронавируса.

Такая же информация появлялась в качестве рекламы на украинских телеканалах.

При этом 21 марта компания заявила, что берет на себя всю ответственность и приносит извинения за некорректно сформулированный текст рекламного ролика.

Также "Юрия-Фарм" подчеркнула, что "Декасан" не является лекарством от COVID-19, а только антисептическое, дезинфицирующее свойство.

"Мы не верно оценили уровень общественной напряженности и ошиблись с формулировкой наших намерений. Чувствуя ответственность перед нашими согражданами, мы прекратили рекламную кампанию", - сказано в сообщении компании.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями ООО "Юрия-Фарм" являются компании "Медицинский центр М.Т.К.", "Теско" и "Дипал" (все - Киев, конечные бенефициары - Николай Гуменюк и Наталья Деркач), а конечным бенефициаром - Николай Гуменюк.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила лечить зараженных коронавирусом незарегистрированными в Украине лекарствами.

Тем временем АМКУ открыл дело против ряда компаний в связи с резким ростом цен на медицинские маски в Киеве.