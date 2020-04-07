подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 15:59 990
Общество 2020-04-07T16:14:33+03:00
Українські Новини
Во Владимирском соборе рассказали, как будут святить пасху и проводить богослужение

Во Владимирском соборе рассказали, как будут святить пасху и проводить богослужение

Ярина Вацяк
Пасха, Религия, Карантин, Коронавирус, Владимирский собор, ПЦУ, Пасха-2020
Во Владимирском соборе прошло пасхальное богослужение 2019
Во Владимирском соборе прошло пасхальное богослужение 2019

Владимирский собор (Украинская православная церковь Киевского патриархата), который провел литургию на Благовещение в открытом режиме, намерен провести пасхальную службу в помещении храма, а освятить пасху каждый прихожанин сможет персонально у священника.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-центр УПЦ КП.

"Будет священник, к которому можно будет подойти и освятить пасху", - сказали в УПЦ.

Сама пасхальная служба будет проходить в храме, но окончательное решение пока не принято.

УПЦ отметила, что Владимирский собор способен даже в условиях карантина поместить минимум 100 прихожан, не нарушая ограничительные меры.

Как сообщали Українськi Новини, постоянный Священный Синод Элладской церкви, который проводился внепланово 1 апреля в режиме телеконференции, решил перенести празднование Пасхи на ночь с 26 на 27 мая в то время как украинские власти на пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ.

В 2020 году православную Пасху будут отмечать 19 апреля, а католики на неделю раньше - 12 апреля.

 

Больше новостей о: Пасха Религия Карантин Коронавирус Владимирский собор ПЦУ Пасха-2020

Элладская церковь перенесла празднование Пасхи...
ВОЗ сравнивает снятие карантина с недолеченной бол...
Оштрафованный за несоблюдение карантина директор р...
Владимирский собор провел литургию на Благовещение...
Самоизоляцию украинцев начали проверять через мобильное приложение
В МОЗ назвали условие для окончания карантина через 2 недели
Новости
США обвиняет Россию и Катар в даче взяток за проведение чемпионатов мира по футболу 16:19
Боевики обстреляли автомобиль журналистов из беспилотника 16:15
Карантин дает возможность Украине сделать качественный прорыв в онлайн-обучении, – Инна Костыря 16:06
С начала карантина почти треть украинцев стала больше сидеть в интернете 16:05
Во Владимирском соборе рассказали, как будут святить пасху и проводить богослужение 15:59
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
В Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик. Всего 279 инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok