В марте международные резервы существенно сократились

В марте международные резервы сократились на 7,8% и на 1 апреля 2020 года составили 24,924 млрд долларов (в эквиваленте) после того, как в феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.

В марте объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса в Украине и в мире.

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк сохранял активное присутствие на межбанковском валютном рынке.

Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долларов.

Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан.

В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1 124,3 млн долларов (в эквиваленте).

Из них 536,7 млн долларов уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 409,3 млн долларов - по обязательствам правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.

Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль 30 марта в telegram-канале сообщил, что по итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%.