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06 апреля 2020, понедельник, 23:00 31
Европа 2020-04-06T23:00:01+03:00
Українські Новини
Борису Джонсону стало хуже. Его перевели в реанимацию

Борису Джонсону стало хуже. Его перевели в реанимацию

Надежда Комендантова
Госпитализация, Борис Джонсон, Реанимация, Коронавирус, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, которого госпитализировали для обследования через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус, помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.

У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал он.

Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.

Как сообщали Українські Новини, у главы министерства здравоохранения Израиля и его жены зафиксировали коронавирус

Тем временем, Зеленский пожелал британскому премьеру скорее выздоравливать

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