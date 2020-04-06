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06 апреля 2020, понедельник, 14:40 685
Общество 2020-04-06T15:09:19+03:00
Українські Новини
Полиция выборочно меряет температуру на въездах в Киев

Полиция выборочно меряет температуру на въездах в Киев

Елизавета Драбкина
Коронавирус, Нацполиция, Въезд в Киев, Температурный скрининг
Проверка температуры Фото: Униан скприншот
Проверка температуры Фото: Униан скприншот

Правоохранители проводят температурный скрининг на контрольно-пропускных пунктах (КПП) при въезде в Киев.

Об этом Українським Новинам сказала спикер Национальной полиции Оксана Блищик.

"Полицейские, патрульные полицейские, полицейские Главного управления в городе Киеве несут службу на этих постах (КПП) вместе с Национальной гвардией, ГосЧС и врачами", - сказала она.

Блищик подтвердила, что правоохранители проверяют температуру у въезжающих в город лиц.

Также она добавила, что в целом по Украине 22 тыс. правоохранителей ежедневно контролируют соблюдение мер карантина.

При этом в Нацполиции не уточнили, проводится ли скрининг выборочно или это обязательная мера.

В то же время по данным очевидцев, по состоянии на утро понедельника температурный скрининг не проводился в отношении всех въезжающих в город.

Как сообщали Українськi Новини, с 7 апреля на государственной границе будут работать только 19 пунктов пропуска.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

В то же время на границах Украины и ЕС застряли сотни фур.

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