Полиция выборочно меряет температуру на въездах в Киев

Правоохранители проводят температурный скрининг на контрольно-пропускных пунктах (КПП) при въезде в Киев.

Об этом Українським Новинам сказала спикер Национальной полиции Оксана Блищик.

"Полицейские, патрульные полицейские, полицейские Главного управления в городе Киеве несут службу на этих постах (КПП) вместе с Национальной гвардией, ГосЧС и врачами", - сказала она.

Блищик подтвердила, что правоохранители проверяют температуру у въезжающих в город лиц.

Также она добавила, что в целом по Украине 22 тыс. правоохранителей ежедневно контролируют соблюдение мер карантина.

При этом в Нацполиции не уточнили, проводится ли скрининг выборочно или это обязательная мера.

В то же время по данным очевидцев, по состоянии на утро понедельника температурный скрининг не проводился в отношении всех въезжающих в город.

Как сообщали Українськi Новини, с 7 апреля на государственной границе будут работать только 19 пунктов пропуска.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

В то же время на границах Украины и ЕС застряли сотни фур.