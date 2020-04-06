Печерский район вышел в "лидеры" по заболеваемости коронавирусом в Киеве

На сегодня в столице подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заболевания в Печерском, Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Карту с показателями заболеваемости опубликовала Киевская городская государственная администрация на своей странице в Facebook. Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах: Голосеевский – 26; Дарницкий – 37; Деснянский – 16; Днепровский – 16 Оболонский – 20; Печерский – 46 Подольский – 21; Святошинский – 13; Соломенский – 36; Шевченковский – 36. Таким образом, больше всего заболевших в центре столицы – в Печерском районе. Следом идут Дарницкий, Соломенский и Шевченковский районы. Меньше всего случаев заболевания коронавирусом в Деснянском и Днепровском районах. Карта заболеваемости. Фото: facebook.com\/kyivcity.gov.ua\/ Статистика заболеваемости. Фото: facebook.com\/kyivcity.gov.ua\/ Как сообщали Українські Новини, 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками. Также с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности. Кроме того, в Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса.