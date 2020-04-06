Печерский район вышел в "лидеры" по заболеваемости коронавирусом в Киеве

На сегодня в столице подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заболевания в Печерском, Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Карту с показателями заболеваемости опубликовала Киевская городская государственная администрация на своей странице в Facebook.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

Голосеевский – 26;

Дарницкий – 37;

Деснянский – 16;

Днепровский – 16

Оболонский – 20;

Печерский – 46

Подольский – 21;

Святошинский – 13;

Соломенский – 36;

Шевченковский – 36.

Таким образом, больше всего заболевших в центре столицы – в Печерском районе. Следом идут Дарницкий, Соломенский и Шевченковский районы. Меньше всего случаев заболевания коронавирусом в Деснянском и Днепровском районах.

Карта заболеваемости. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Статистика заболеваемости. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

Также с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса.