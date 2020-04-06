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06 апреля 2020, понедельник, 14:11 1121 Инфографика
Общество 2020-04-06T14:40:03+03:00
Українські Новини
Печерский район вышел в "лидеры" по заболеваемости коронавирусом в Киеве

Печерский район вышел в "лидеры" по заболеваемости коронавирусом в Киеве

Кира Молчанова
Киев, Коронавирус, Печерский район, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
КМДА. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/
КМДА. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

На сегодня в столице подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заболевания в Печерском, Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Карту с показателями заболеваемости опубликовала Киевская городская государственная администрация на своей странице в Facebook.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

  • Голосеевский – 26;
  • Дарницкий – 37;
  • Деснянский – 16;
  • Днепровский – 16
  • Оболонский – 20;
  • Печерский – 46
  • Подольский – 21;
  • Святошинский – 13;
  • Соломенский – 36;
  • Шевченковский – 36.

Таким образом, больше всего заболевших в центре столицы – в Печерском районе. Следом идут Дарницкий, Соломенский и Шевченковский районы. Меньше всего случаев заболевания коронавирусом в Деснянском и Днепровском районах.

Карта заболеваемости. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/Карта заболеваемости. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Статистика заболеваемости. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/Статистика заболеваемости. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

Также с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности. 

Кроме того, в Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса.

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