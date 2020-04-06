Зеленский пожелал британскому премьеру скорее выздоравливать

Президент Владимир Зеленский желает премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления в связи с госпитализацией из-за коронавируса.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Будьте здоровы, Борис Джонсон! Мы все сопереживаем вам и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это", — написал он.

27 марта Джонсон сообщил, что заболел коронавирусом.

В связи с болезнью он проходил карантин дома.

5 апреля его госпитализировали для проведения обследования в качестве меры предосторожности,поскольку у него сохраняются симптомы заболевания.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 6 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания — на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем, в мире коронавирусом заразились более 1,2 миллиона человек. Умерло 69 487, а вылечилось 262 985. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии, Франции и Великобритании.