Зеленский пожелал британскому премьеру скорее выздоравливать

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Будьте здоровы, Борис Джонсон! Мы все сопереживаем вам и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это", — написал он.

27 марта Джонсон сообщил, что заболел коронавирусом.

В связи с болезнью он проходил карантин дома.

5 апреля его госпитализировали для проведения обследования в качестве меры предосторожности,поскольку у него сохраняются симптомы заболевания.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this!