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06 апреля 2020, понедельник, 07:00 432
Жизнь 2020-04-06T07:00:02+03:00
Українські Новини
Благовещение-2020: когда праздновать и что можно и нельзя делать в этот праздник

Благовещение-2020: когда праздновать и что можно и нельзя делать в этот праздник

Ольга Фандорина
Праздник, Благовещение, Православный праздник, Православные праздники
Благовещение. Фото: tv.ua
Благовещение. Фото: tv.ua

По православной традиции, в Украине будут праздновать Благовещение 7 апреля, во время Великого поста и в этот праздник даже в пост допускаются послабления - можно съесть рыбки по рецепту Українських Новин и выпить бокал вина. Полное название великого праздника звучит как Благовещение Пресвятой Богородицы, и с этим праздником связано большое количество запретов и примет. 

В этот день архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев

Традиции Благовещения: верующим советуют оградить себя в этот день от суеты, уделить время молитве, службе в храме и духовным мыслям. Хорошо заняться благотворительностью, делать добрые дела.

Что можно делать в Благовещение:

На Благовещение принято ходить в церковь и освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.

Также можно делать работу на благо других. Причем не только других людей: в список того, что нельзя делать в церковный праздник, никогда не попадает запрет ухаживать за животными (домашними питомцами и сельской скотиной).

В церкви в этот день святят просфоры, освящение сопровождается особым обрядом – хлебопреломлением. Священник благословляет хлеб и вино, а потом раздает их людям. Завершает празднование вечерняя служба. Благовещенскую просфору, как и Богоявленскую и Сретенскую воду, хранили за иконами.

Важно помнить! Любые дела на Благовещение (как и иной религиозный праздник) нужно начинать лишь после посещения церкви и молитвы.

Что нельзя делать в Благовещение:

  •  -шить ("кто возьмет в руки нить – запутает свою судьбу");
  • - начинать полевые работы;
  • - начинать что-то новое ("не повезет");
  • - стричься, расчесываться, мыть голову ("можно нарушить свою судьбу или потерять волосы");
  • - одалживать деньги;
  • - приглашать гостей в дом;
  • - разжигать печь ("случится пожар");
  • - напиваться ("в роду появятся пьяницы");
  • - надевать обновки ("вещь быстро износится или испортится, а девушка год не выйдет замуж").

Тем временем, в Украине аномально потеплеет: синоптик рассказала о погоде на Благовещенской неделе.

А также опубликовано вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю.

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