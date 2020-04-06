Благовещение-2020: когда праздновать и что можно и нельзя делать в этот праздник

По православной традиции, в Украине будут праздновать Благовещение 7 апреля, во время Великого поста и в этот праздник даже в пост допускаются послабления - можно съесть рыбки по рецепту Українських Новин и выпить бокал вина. Полное название великого праздника звучит как Благовещение Пресвятой Богородицы, и с этим праздником связано большое количество запретов и примет. В этот день архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев Традиции Благовещения: верующим советуют оградить себя в этот день от суеты, уделить время молитве, службе в храме и духовным мыслям. Хорошо заняться благотворительностью, делать добрые дела. Что можно делать в Благовещение: На Благовещение принято ходить в церковь и освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева. Также можно делать работу на благо других. Причем не только других людей: в список того, что нельзя делать в церковный праздник, никогда не попадает запрет ухаживать за животными (домашними питомцами и сельской скотиной). В церкви в этот день святят просфоры, освящение сопровождается особым обрядом – хлебопреломлением. Священник благословляет хлеб и вино, а потом раздает их людям. Завершает празднование вечерняя служба. Благовещенскую просфору, как и Богоявленскую и Сретенскую воду, хранили за иконами. Важно помнить! Любые дела на Благовещение (как и иной религиозный праздник) нужно начинать лишь после посещения церкви и молитвы. Что нельзя делать в Благовещение: -шить ("кто возьмет в руки нить – запутает свою судьбу"); - начинать полевые работы; - начинать что-то новое ("не повезет"); - стричься, расчесываться, мыть голову ("можно нарушить свою судьбу или потерять волосы"); - одалживать деньги; - приглашать гостей в дом; - разжигать печь ("случится пожар"); - напиваться ("в роду появятся пьяницы"); - надевать обновки ("вещь быстро износится или испортится, а девушка год не выйдет замуж"). Тем временем, в Украине аномально потеплеет: синоптик рассказала о погоде на Благовещенской неделе. А также опубликовано вкусное и легкое постное меню на Благовещенскую неделю.