подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
  • Новости
  • Политика
  • Министр Чернышов так и не реализовал ни один из своих строительных мега-проектов, - СМИ
05 апреля 2020, воскресенье, 11:17 1315
Политика 2020-04-05T11:18:04+03:00
Українські Новини
Министр Чернышов так и не реализовал ни один из своих строительных мега-проектов, - СМИ

Министр Чернышов так и не реализовал ни один из своих строительных мега-проектов, - СМИ

Надежда Комендантова
Строительство, Алексей Чернышов
Алексей Чернышов. Фото: КОДА
Алексей Чернышов. Фото: КОДА

Нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов активно продвигал несколько строительных мегапроектов, но ни один из них за 7 лет так и не был реализован.

Об этом говорится в статье "Как министр Чернышов был застройщиком, но ничего не построил" издания Вести. 

Журналисты отмечают, что в Харькове и Киеве компании Чернышова планировали построить огромные торговые центры и технологические парки, под что собирали деньги инвесторов, но все эти проекты остались на бумаге.

В частности, Чернышов планировал построить большой трехуровневый торгово-развлекательный центр Levada Mall в самом центре Харькова на проспекте Гагарина, площадью 85 000 кв м. Его сдача в эксплуатацию была запланирована на конец 2015 года. С тех пор, как не трудно посчитать, прошло почти пять лет, но Levada Mall до сих пор существует только на бумаге. Такая же судьба недостроя постигла и еще один харьковский "прожект" Чернышова – ТРЦ Cosmo Mall, планировавшийся в районе рынка "Барабашово". Как сообщил Чернышов в 2016 году, реализация этих проектов "временно приостановлена"

Следующую свою большую стройку Чернышов задумал уже в столице. В 2013 году, компании Чернышова начали продвигать мегапроект "Киевская бизнес-гавань". На территории столичной Троещины в более чем 300 га планировалось соорудить целый деловой "город в городе" с 20 тысячами новых рабочих мест.

"В 2013 года КГГА во главе с Александром Поповым даже подписала с Чернышовым договор о намерениях. Причем сделано это было с особой помпой в присутствии тогдашнего премьер-министра Николая Азарова", - пишет издание Вести.

Впрочем, идея троещинской "Бизнес гавани" все еще жива и получила одобрение следующего мэра Киева Виталия Кличко. В 2017 году пресс-служба КГГА сообщала, что идея "Бизнес гавани" реанимирована. А в 2019 году, когда Чернышов из простого бизнесмена превратился в председателя Киевской облгосадминистрации, в подготовленном Кличко генеральном плане столицы оказалась и "Бизнес-гавань" вместе с новыми рабочими местами. 

"Также Чернышов предлагал столичной власти чуть более скромный, но тоже грандиозный план по строительству Asia Trade & Technology Park. По сути, он должен был бы стать огромным базаром китайских товаров, под который нынешний министр рассчитывал привлечь китайских же инвесторов, однако за последние семь лет ни Бизнес-гавань, ни Asia Trade не продвинулись в реализации", - отмечает издание Вести. 

Учитывая, что все большие проекты нынешнего министра развития территорий так и остались на бумаге, некоторые эксперты побаиваются, что на самом деле компании Чернышова ничего строить не собираются, а все эти проекты нужны лишь для того, чтобы получить от государства льготы и преференции. 

В свою очередь, ряд изданий высказывают осторожное предположение, что подобные "Бизнес-гавани" строительные мега-проекты могут вообще быть экономической аферой, которая преследует целью "получить под эти прожекты землю и деньги – а потом кинуть и инвесторов, и киевскую власть", о чем, например, пишет "Антикор".

"Ни один проект Чернышова за семь лет его активной деятельности как застройщика, не смотря на весь их размах и огромные амбиции, не просто не был реализован, но даже не стартовал, должно заставить задуматься, а соответствуют ли реальные способности Чернышова его амбициям и, что самое главное, амбициям государства. Не получится ли так, что вся его деятельность на посту министра развития общин и территорий принесет такой же нулевой результат, как и его строительные проекты", - говорится в статье.

Больше новостей о: Строительство Алексей Чернышов

В Украине уже 1251 случай коронавируса. Погибли 32 человека
В мире диагностированных случаев коронавируса уже 1,2 миллиона. Данные на 5 апреля
Новости
Перекрытие дорог. Фото: dorinfo.ru
Кличко допускает запрет движения частного автотранспорта в Киеве 11:50
Министр Чернышов так и не реализовал ни один из своих строительных мега-проектов, - СМИ 11:17
Коронавирус.
В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный, – Кличко 11:12 Инфографика
Пожар в центре Киева Фото: ГосЧС
Из-за сильного пожара центр Киева остался без света и связи. Столицу окутал дым 10:55
Год назад Зеленский и Порошенко сдали предвыборные анализы: как это было 10:30
больше новостей
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко 16:08
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Суд оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы Зайцевой и Дронову 15:55
больше новостей
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
Жена нового министра здравоохранения Степанова в день его назначения зарегистрировала медфирму 17:08
НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко 17:14
больше новостей
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok