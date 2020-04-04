В Киеве 25 новых случаев коронавируса, всего 214 больных

В то время, как в Украине коронавирус зафиксировали у 1092 человек, в Киеве уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.



Количество заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Среди них

15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.



В том числе коронавирусом заболели еще двое медиков.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.



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