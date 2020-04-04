Десять сериалов, ожидающие премьеры в апреле-2020

Всемирный карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса, имеет свои преимущества несмотря на всю глобальность. Мы можем найти время для моментов и желаний, откладываемых на "верхнюю полку". Одним из таких дел является просмотр любимых сериалов или же поиск новых. Українські Новини подготовили подборку зарубежных сериалов, ожидающих своей премьеры в апреле.

Домой до темноты (Home Before Dark)

Жанр: триллер, драма, детектив

Премьера: 3 апреля

Десятилетняя Хильде Лиско тренирует любознательность, чтобы стать настоящей журналисткой. И тут ей попадается подходящий случай для развития этих важных навыков. Переехав из Нью-Йорка к отцу в захолустье у озера, юная героиня обнаруживает, что все тут, включая папу, темнят о старом нераскрытом преступлении, и начинает собственное расследование.

Падение в мертвые воды (Deadwater Fell)

Жанр: драмы

Премьера: 6 апреля

Четырехсерийная детективная драма стартует с ужасного происшествия в шотландской деревушке: в ночном пожаре сгорает дом местного врача Тома Кендрика, на тот свет отправляются его жена и три дочери, доктор же едет в больницу в тяжелом состоянии. Версии полиции все больше склоняются к поджогу, когда судмедэксперт обнаруживает на телах погибших следы от инъекций, а в пижаме одной из девочек – сосновые иглы.

Белгравия (Belgravia)

Жанр: драмы

Премьера: 12 апреля

В сериале прослеживается переплетение судеб между состоятельным семейством Тренчард и аристократами из династии Белласис, где за каждым сюжетным разворотом открываются все более шокирующие фамильные тайны.Сагу из жизни высшего света Викторианской эпохи поставил по собственному роману создатель "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз.

Миссис Америка (Mrs. America )

Жанр: Драма

Премьера: 15 апреля

Сериал описывает феминистическую борьбу прав за женщин в США. История закручивается вокруг поправки о равных правах, принятию которой всячески препятствовала единственная женщина, консерватор до мозга костей и отчаянная домохозяйка Филлис Шлэфли. В главной роли выступила Кейт Бланшетт.

Страшные сказки: город ангелов (Penny Dreadful: City Of Angels)

Жанр: ужасы, драма

Премьера: 26 апреля

Город ангелов – это Лос-Анджелес, который в 1938 году потрясло жестокое двойное убийство. Детектив Тьяго Вега берется за расследование и сам не замечает, как становится свидетелем множества странных событий, переплетенных с историей города: от древних мексиканских культов до строительства первых автострад, от расцвета баптизма до шпионов Третьего рейха.

Защища Джейкоба (Defending Jacob)

Жанр: криминал

Премьера: 24 апреля

Начавшись как детектив, экранизация романа Уильяма Ландау перерастает в глубокую семейную драму. В парке городка Ньютон обнаруживают изрезанное тело 14-летнего подростка, и хоть поначалу все подозревают местного педофила, у того оказывается алиби, а появляющиеся улики начинают указывать на сына помощника прокурора. Парень клянется в невиновности, и отец хочет защитить сына, но вскоре начинает понимать, что многого о нем не знал.

Выжить (Survive)

Премьера: 6 апреля

Жанр: драма, триллер

После жуткой авиакатастрофы смогли выжить только двое пассажиров – Джейн и Пол. Самолет упал посреди заснеженных гор, поэтому главной целью для главных героев является найти ближайшее поселение. Однако, чтобы выжить, им придется приспособиться к дикой природе.

Непутёвая учёба" (Bad Education)

Премьера: 25 апреля

Жанр: комедия, криминал

В элитной частной школе США, на первый взгляд, все безупречно. Директор, которого сыграл Хью Джекман, делает все для того, чтобы его школьники попали на обучение в лучшие университеты. Он активно поддерживает имидж учебного заведения, выступая в рейтинговых программах. Однако за красивой картинкой скрывается криминальная схема, в которой задействованы не только учителя школы.

...И в бедности (Broke)

Жанр: комедия

Премьера: 2 апреля

Джекки живет в пригороде, в одиночестве растит сына и много работает. В один момент к ней приезжает сестра Элизабет, которая вышла замуж за богатого, но вмиг обнищавшего латиноамериканца Хавьера. Теперь паре надо где-то переждать с прислугой и собачкой.

Беги (Run)

Жанр: триллер, мелодрамма, комедия

Премьера: 12 апреля

Когда-то студенческая любовь заставила Руби и Билли заключить соглашение: если один получит от другого сообщение "Беги", они встретятся на Центральном вокзале Нью-Йорка и отправятся в путешествие прочь от опостылевшей рутины. И вот когда роман давно за плечами, к Руби приходит сообщение – и она отвечает взаимностью.

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