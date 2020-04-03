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03 апреля 2020, пятница, 11:45 32
Силовые структуры 2020-04-03T11:50:25+03:00
Українські Новини
Луганская полиция похвасталась маской с нашивкой фирменного знака

Луганская полиция похвасталась маской с нашивкой фирменного знака

Анна Рудык
Украинская полиция, Коронавирус, Нацполиция, Защитные маски
Вячеслав Печененко в фирменной маске Нацполиции. Фото: пресс-служба полиции
Вячеслав Печененко в фирменной маске Нацполиции. Фото: пресс-служба полиции

В Луганской области состоялось видеоселекторное совещание, в котором приняли участие председатель Областной военно-гражданской администрации, глава полиции Луганщины Сергей Колесник и представитель Нацполиции в ООС Вячеслав Печененко, который появился на мероприятии в маске с нашивкой фирменного знака полиции. Фото опубликовала пресс-служба полиции области.

Так, на опубликованных фото все участники совещания находятся в масках с респираторами, а представитель Нацполиции в ООС Вячеслав Печененко воспользовался маской с нашивкой фирменного знака полиции.

Во время совещания представители силовых структур доложили информацию о карантинной ситуации в области, о мерах, предпринимаемых для обеспечения как больниц необходимым медицинским оборудованием на случай распространения коронавируса, так и средствами индивидуальной защиты медицинских работников.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие.

Также Минздрав объяснил, зачем носить маску, если она не защищает.

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