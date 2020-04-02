Киев выбрал больницы "второй волны" для приема "коронавирусных" пациентов

В то время, как результаты проверки киевской больницы показали, что из 24 аппаратов ИВЛ только 2 предназначены для больных с COVID-19, Киевская городская государственная администрация определила госпитальные базы "второй волны" для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Согласно ему, среди таких баз киевские городские клинические больницы №№ 3, 5, 6, 8, 10, 17.

Отмечается, что перепрофилируют также другие корпусы Александровской клинической больницы и отделения клинической больницы №4.

"Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы первой волны. Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", - сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отмечается, что в первую волну вошли 7 больниц (3 - для взрослых, 2 - для детей, 2 - для беременных): городские клинические больницы № 4 и 9, детская клиническая больница №1, детская клиническая инфекционная больница, городские родильные дома № 3 и 5, а также Александровская клиническая больница.

Как сообщали Українськi Новини, пациентов с коронавирусом в коммунальных больницах должны лечить бесплатно.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в стране насчитывается 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее в Киеве определили 7 больниц для госпитализации людей с подозрением на коронавирус.