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02 апреля 2020, четверг, 20:11 22
Президент 2020-04-02T20:30:01+03:00
Українські Новини
Офис Президента прокомментировал возможное влияние брата Ермака на госназначения

Офис Президента прокомментировал возможное влияние брата Ермака на госназначения

Ярина Вацяк
Андрей Ермак, Гео Лерос, Офис президента, Записи Ермака, Денис Ермак
Офис Президента Украины.Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины.Фото:president.gov.ua

Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей о возможном влиянии брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака при назначении лиц на государственные должности после того, как депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Telegram, передают Українськi Новини.

"Ситуация с обнародованным записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что нынешняя власть в Украине имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от того, Офис Президента это или парламент.

Однако Офис Президента подчеркивает, что все изложенные факты должны быть тщательно проверены так же, как и источники, откуда появились пленки и то, кто и с какой целью заказывал слежение.

Отмечается, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Лероса.

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по заявлению народного депутата, Государственное бюро расследований - по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Как сообщали Українськi Новини, брат Ермака прокомменировал опубликованную депутатом Леросом видеозапись.

Кроме того, Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки брата Андрея Ермака Дениса, которые предоставил Гео Лерос.

Тем временем, депутат Лерос просит НАБУ взять его под охрану.

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