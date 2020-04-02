подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 07:30 27 Новости дня
Общество 2020-04-02T20:30:13+03:00
Українські Новини
Карантин косит рейтинг Зе, власти разрешили работу ломбардов

Карантин косит рейтинг Зе, власти разрешили работу ломбардов

Денис Иванеско
Соцопрос, Карантин, Минэкономики, Ломбард, Рассылка, Прогноз погоды, Новости дня, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине

Начнем с хорошего - медицинские маски стали дешевле и более доступны. Мы обзвонили аптеки - теперь простую маску можно купить за 10 грн, когда в начале карантина просили по 30 грн. И их не было.

Паникерам не удалось раскупить всю гречку и сахар. Минэкономики проверило торговые сети и говорит что запасов - завались. 

Власти  Украины плохо борются с эпидемией. Так считает каждый второй гражданин. Согласно опросу КМИС, 40% считает иначе и одобряет действия властей. То есть, в обществе нет однозначного мнения. Самое интересное, что 43% хотят ужесточить карантинные меры. Очевидно они полагают, что запреты коснуться других, а не тех, кто хотел усиления. Вот врач и правозащитник называет бредом новый запрет властей на прогулки в парках. Выходит, что собаку выгулять можно, а ребенка - нет. Значит ребенок хуже собаки?

Некоторые послабления в карантин ввело Минэкономики - разрешило работу ломбардов. Очевидно, что запасов пережить карантин хватит не у всех и тогда реки людей потекут в ломбарды. Чем тогда хуже торговля? 

Однако на рейтингах власти карантин отразился плохо. Зеленский потерял 2 процентных пункта и опустился до 46% поддержки. Даже после падения это все равно недостижимый результат для других политиков. 

Уволенный на днях с поста министр финансов Уманский дал откровенное интервью нашим коллегам. Он продержался в кресле рекордно короткий срок - меньше месяца. Если коротко, то Уманский рассказал как воруют на НДС при премьере Шмыгале, за что его и выгнали.
 
Осталась одна морозная ночь - с воскресенья на понедельник. Затем наступит по-настоящему теплая весна. Синоптики обещают, что лето в Украине начнется рано. 

Когда все сидят дома на карантине, наша редакция наконец запустила продажу подписных продуктов агентства онлайн - ленты новостей и ленты анонсов. Здесь детали.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Соцопрос Карантин Минэкономики Ломбард Рассылка Прогноз погоды Новости дня коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса карантин в Украине

Cтабилизация карантина: СБУ в кризис обновляет авт...
Горбатюк против Богдана, прогульщик Вакарчук и лед...
Минэкономики поддерживает работу рынков во время к...
Ломбарды и кредитные союзы будут работать во время...
Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19
Сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве возвращать не будут, - МВД
Новости
Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь продлили ночной домашний арест 20:26
Офис Президента прокомментировал возможное влияние брата Ермака на госназначения 20:11
НБУ купил на межбанке 34 млн долларов и обещает пока не вводить валютные ограничения 19:59
Шахов Сергей. Фото: ВРУ
Депутат Шахов выздоровел после коронавируса 19:52
Из 24 аппаратов ИВЛ только 2 предназначены для больных с COVID-19, — результаты проверки киевской больницы 19:41
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
больше новостей
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok