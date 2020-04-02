Сотрудники прокуратуры Харьковской области пересчитают часть зарплаты на борьбу с коронавирусом

Поскольку эпидемическая ситуация в Украине ухудшается, работники органов прокуратуры Харьковской области поддержали инициативу Генерального прокурора и решили перечислить часть заработной платы в поддержку медиков и закупку необходимых вещей для борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

С целью предотвращения распространения COVID-19 среди населения работники органов прокуратуры перечислят однодневный заработок на благотворительные счета Харьковской областной клинической инфекционной больницы и Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы для приобретения крайне необходимых в настоящее время средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения для работников больницы.

Прокуратурой Харьковской области уже перечислено часть средств на счет Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В то же время, согласно приказу прокурора области, создана рабочая группа по вопросам мониторинга информации о ситуации о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории Харьковской области. Обеспечено надлежащее взаимодействие с Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, принимаются дополнительные меры для обеспечения правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации.

"Обращаемся ко всем жителям и гостям Харькова и Харьковской области. Только совместными усилиями мы сможем противостоять распространению коронавирусной инфекции", - говорится в обращении прокуратуры.