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02 апреля 2020, четверг, 16:37 128
Технологии 2020-04-02T16:37:28+03:00
Українські Новини
В Германии готовятся запустить приложение, которое предупреждает о заражении коронавирусом

В Германии готовятся запустить приложение, которое предупреждает о заражении коронавирусом

Елизавета Кесельман
Германия, Технологии, Приложение, Коронавирус
Мобильное приложение. Фото: thairath.co.th
Мобильное приложение. Фото: thairath.co.th

В то время, как в Австралии на животных начали тестировать вакцину от коронавируса, в  Германии разрабатывают приложение, которое способно определить людей, которые контактировали с заболевшим инфекцией COVID-19 человеком. Об этом передает Deutsche Welle.

Отмечается, что данное приложение должно использовать технологию связи Bluetooth, которая превращает любой смартфон на приемник и передатчик одновременно. Смартфон с таким приложением и включенным Bluetooth сканирует сигнал других смартфонов, которые находятся в небольшом радиусе.

Приложение генерирует и периодически меняет идентификационный номер (ID), по которым невозможно определить владельца смартфона.

Когда два таких смартфона находятся определенное время на расстоянии ближе, чем несколько метров друг от друга — в автобусе или в очереди в кассу супермаркета, они обмениваются своими ID, храня их в своей памяти в течение двух недель. То есть смартфоны ведут импровизированный списко контактов.

Если позже владелец одного из смартфонов окажется инфицированным коронавирусом и внесет в приложение соответствующую информацию, ID автоматически передается на сервер, доступ к которому имеют только эти два гаджеты. При этом имя, номер телефона и другие персональные данные лица остаются анонимными.

Информация на сервере позволяет расшифровать ID всех других смартфонов, которые находились некоторое время вблизи того, чей владелец оказался инфицированным. В этих приложениях появляется сигнал тревоги с сообщением о возможном заражении, а также рекомендации сдать мазок на анализ и самоизолироваться. Но сами владельцы смартфонов с такими приложениями, как и раньше, остаются анонимными.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом.

Тем временем, немецкий вирусолог считает, что алкоголь способен защитить от коронавируса. 

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