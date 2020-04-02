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02 апреля 2020, четверг, 12:07 78
Силовые структуры 2020-04-02T12:21:18+03:00
Українські Новини
СБУ провела обыски в "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия положительных тестов на коронавирус

СБУ провела обыски в "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия положительных тестов на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, Eurolab, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, Евролаб
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Служба безопасности Украины провела обыски в клинике "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия должностными лицами положительных результатов тестов на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Главное следственное управление СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины", - сказано в нем.

В частности речь идет об умышленном сокрытии от соответствующих государственных органов информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

Поэтому 1 апреля на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения.

По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта правоохранители открыли уголовное производство по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что в лаборатории Eurolab делали тест на коронавирус за 16 000 гривен.

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