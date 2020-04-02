Больше двух не собираться, в парки не ходить - Кабмин придумал новые ограничения на время карантина

Кабмин Шмыгаля опубликовал новые ограничения на время карантина:

больше двух людей собираться запрещено;

детям до 16 лет ходить в сопровождении взрослых;

в парки и леса на шашлык не ходить;

без маски из дому не выходить.

Здесь полный список, за что могут оштрафовать



Несмотря на жесткие решения властей лишь 1 из двух украинцев имеет достаточно средств защиты – маску, перчатки и антисептик. Это результаты опроса. Маски и антисептики резко подорожали, не везде есть в продаже, а бесплатно власти не дают – лишь требуют носить. Еще один результат опроса – сбережений большинства граждан хватит лишь на месяц карантина. А его могут продлить.



Аваков говорит, что к нормальной жизни страна начнет возвращаться не ранее 15 мая. Министр угрожает посадить на 3 года тех, кто сбежал из обсервации после возврата из Вьетнама и Катара. Но о соблюдении самоизоляции сотен тысяч вернувшихся заробитчан Аваков промолчал.



"Вовыну тысячу" помощи пенсионерам на время карантина власти готовы начать выплачивать уже с 14 апреля. Правда к этому времени надо проголосовать за изменения в бюджет. А Рада на прошлом внеочередном их как раз провалила.



Контракт самому высокооплачиваемому в госсекторе человеку Андрею Коболеву главе Нефтегаза продлили, несмотря на то, что он не выполнил предыдущий. Это констатировал наблюдательный совет компании в своем письме премьеру Гончаруку. Коболев взял обязательства увеличить добычу газа до 18,2 млрд куб. м. газа в 2019, а добыл лишь 14,9. Набсовет очевидный провал менеджера признал, но попросил предыдущего премьера продлить космически дорогой контракт Коболеву. Зачем? Где логика?



СБУ пришло домой к депутату Слуги народу Гео Леросу. Но того в карантин не было дома. Депутату хотели вручить повестку на допрос. Он недавно опубликовал компромат на брата главы офиса Президента Дениса Ермака. На видео Лероса брат Ермака торгует должностями.

Денис Ермак говорит, что его слова вырвали из контекста, а атаку организовали... россияне. Также оправдывали обвинения в коррупции при Порошенко.



Офис Генпрокурора закупает годовой запас туалетной бумаги – 37 тысяч рулонов. Видно, у них там тоже паника) Забавно, что бумага 3 видов. В основном обуховская, но есть и дорогая двухслойная. Неужели будут раздавать в зависимости от должностей?



До Благовещения, когда верующим в пост разрешают есть рыбу осталось 5 дней. До Пасхи - 18 дней. Скорее всего церкви не закроют для посещения, но попросят смотреть онлайн.



Осталась одна морозная ночь. Начиная с завтра синоптики обещают весенние +12

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