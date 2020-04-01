Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, правительство приняло решение ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Отныне в Украине будет запрещено:

пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;