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01 апреля 2020, среда, 16:01 2853 Список
Кабмин 2020-04-01T17:15:53+03:00
Українські Новини
Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений

Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений

Таня Войтюк
Кабмин, карантин в Украине, Штрафы за нарушение карантина, Карантинные меры
В Украине усилили меры карантина. Фото: freepik
В Украине усилили меры карантина. Фото: freepik

В Украине Кабинет министров принял решение усилить карантинные меры на сегодняшнем заседании из-за роста количества больных коронавирусом, число которых по состоянию на 1 апреля в Украине составило 669 лабораторно подтвержденных случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, правительство приняло решение ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Отныне в Украине будет запрещено:

  • пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

  • перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

  • посещение спортивных и детских площадок;

  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина.

Также на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.

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