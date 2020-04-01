Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений

В Украине Кабинет министров принял решение усилить карантинные меры на сегодняшнем заседании из-за роста количества больных коронавирусом, число которых по состоянию на 1 апреля в Украине составило 669 лабораторно подтвержденных случаев. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. В связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, правительство приняло решение ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины. Отныне в Украине будет запрещено: пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора; перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное. Как сообщали Українські Новини, Кабмин запретил лишать украинцев субсидий во время карантина. Также на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.