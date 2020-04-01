Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации

Правительство усилит карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет официальный Telegram канал Минздрава.

Отмечается, что соответствующее решение принято по инициативе Степанова на заседании Кабинета Министров 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил Степанов.

Как добавил глава Минздрава, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - резюмировал Максим Степанов.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет Министров ввести жесткие ограничения в столице.

Тем временем, 31 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 120 человек до 669, количество умерших от заболевания - на 4 человека до 17.