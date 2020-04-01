Свидетель назвал мера Одессы Труханова заказчиком нападения на Стерненко, – СМИ

Как утверждают адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко, на которого было совершено 3 нападения, в их распоряжении находится видеозапись показаний свидетеля, который был знаком с нападавшими и утверждает, что заказчиком нападения был мер Одессы Геннадий Труханов.

Видеозапись показаний свидетеля опубликовало интернет-издание "Зеркало недели".

https://www.youtube.com/watch?v=2TjIoPzhhGQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"За 4 дня до последнего нападения, во время которого Стерненко смертельно ранил нападавшего Ивана Кузнецова, погибший сообщил свидетелю, что Геннадий Труханов заказал "поломать нациста Стерненко". Кузнецов искал себе сообщника за 1 000 долларов и привлек Александра Исайкула, который, встретив сопротивление со стороны Стерненко, сбежал с места нападения и сейчас, по данным следствия, находится не в Украине", - написало "Зеркало недели".

Как следует из показаний свидетеля, Иван Кузнецов проживал в Черноморске (Одесская область), имел финансовые и семейные проблемы и употреблял наркотики, из-за чего был вынужден искать источник легких денег.

Адвокаты Стерненко, после того как убедятся в безопасности свидетеля, приобщат его показания к материалам дела, которое ведет Служба безопасности Украины.

В настоящий момент, как сообщило издание, Сергея Стерненко усилиями Офиса генерального прокурора пытаются обвинить в убийстве Ивана Кузнецова.

"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко на своей странице в социальной сети Facebook.