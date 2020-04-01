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01 апреля 2020, среда, 14:20 586
Судебная власть 2020-04-01T14:21:09+03:00
Українські Новини
Свидетель назвал мера Одессы Труханова заказчиком нападения на Стерненко, – СМИ

Свидетель назвал мера Одессы Труханова заказчиком нападения на Стерненко, – СМИ

Сергей Паламаренко
Геннадий Труханов, Мэр Одессы, Сергей Стерненко, Иван Кузнецов, Убийство человека
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

Как утверждают адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко, на которого было совершено 3 нападения, в их распоряжении находится видеозапись показаний свидетеля, который был знаком с нападавшими и утверждает, что заказчиком нападения был мер Одессы Геннадий Труханов.

Видеозапись показаний свидетеля опубликовало интернет-издание "Зеркало недели".

"За 4 дня до последнего нападения, во время которого Стерненко смертельно ранил нападавшего Ивана Кузнецова, погибший сообщил свидетелю, что Геннадий Труханов заказал "поломать нациста Стерненко". Кузнецов искал себе сообщника за 1 000 долларов и привлек Александра Исайкула, который, встретив сопротивление со стороны Стерненко, сбежал с места нападения и сейчас, по данным следствия, находится не в Украине", - написало "Зеркало недели".

Как следует из показаний свидетеля, Иван Кузнецов проживал в Черноморске (Одесская область), имел финансовые и семейные проблемы и употреблял наркотики, из-за чего был вынужден искать источник легких денег.

Адвокаты Стерненко, после того как убедятся в безопасности свидетеля, приобщат его показания к материалам дела, которое ведет Служба безопасности Украины.

В настоящий момент, как сообщило издание, Сергея Стерненко усилиями Офиса генерального прокурора пытаются обвинить в убийстве Ивана Кузнецова.

"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко на своей странице в социальной сети Facebook.

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