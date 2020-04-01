Литва увеличила штрафы для нарушителей карантина в 10 раз

Еще в феврале Литва ввела экстремальную ситуацию из-за коронавируса. В дальнейшем, власти объявили карантин, и продлили его до 13 апреля. На данный момент сейм Литвы ввел повышенные штрафы за нарушение карантина, которые превышают нормы обычного в 10 раз. Об этом передает LRT.

Если раньше штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий - до 600 евро, то 31 марта был принят закон о штрафе для физических лиц за нарушение правил самоизоляции, который составляет от 500 до 1500 евро, а штрафы для предприятий насчитывают от 1500 до 6000 евро.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

Тем временем, в Чечне за нарушение правил самоизоляции полицейские бьют людей трубами.

Также в Индии бунтующих против карантина разгоняют по домам с помощью слезоточивого газа.

Кроме того, в Израиле запретили собрания больше, чем из двух людей.

В Грузии закрыли все алкогольные магазины из-за коронавируса, а в Туркменистане запретили слово "коронавирус".