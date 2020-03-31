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  • Всех больных коронавирусом из группы риска будут госпитализировать вне зависимости от тяжести состояния
31 марта 2020, вторник, 18:44 21
Медицина 2020-03-31T18:45:12+03:00
Українські Новини
Всех больных коронавирусом из группы риска будут госпитализировать вне зависимости от тяжести состояния

Всех больных коронавирусом из группы риска будут госпитализировать вне зависимости от тяжести состояния

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Группа риска коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Помимо того, что Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях, больные коронавирусной инфекцией, которые находятся в группе риска развития тяжелых осложнений, подлежат госпитализации вне зависимости от тяжести состояния.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такой подход предусмотрен в обновленных алгоритмах предоставления помощи при коронавирусной инфекции.

К группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, сахарным диабетом, иммуносупрессивными состояниями, тяжелыми хроническими патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями, а также с онкологическими заболеваниями.

Также лечению в стационаре подлежат больные с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию тяжелого острого респираторного синдрома.

Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Отмечается, что алгоритмы предоставления помощи разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией "первой волны".

Напомним, в Грузии закрыли все алкогольные магазины из-за коронавируса.

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