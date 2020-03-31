Всех больных коронавирусом из группы риска будут госпитализировать вне зависимости от тяжести состояния

Помимо того, что Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях, б

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такой подход предусмотрен в обновленных алгоритмах предоставления помощи при коронавирусной инфекции.

К группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, сахарным диабетом, иммуносупрессивными состояниями, тяжелыми хроническими патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями, а также с онкологическими заболеваниями.

Также лечению в стационаре подлежат больные с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию тяжелого острого респираторного синдрома.

Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Отмечается, что алгоритмы предоставления помощи разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией "первой волны".

Напомним, в Грузии закрыли все алкогольные магазины из-за коронавируса.