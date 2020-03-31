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31 марта 2020, вторник, 12:29 604
Наука 2020-03-31T12:29:01+03:00
Українські Новини
Дистанционную школу создало Минцифры, потому что Минобразования занято борьбой за деньги, - СМИ

Дистанционную школу создало Минцифры, потому что Минобразования занято борьбой за деньги, - СМИ

Павел Твердохлиб
Школа, Образование, Квит Сергей, Министерство образования и науки Украины, Михаил Федоров, Минцифры, Егор Стадный, Всеукраинская школа онлайн
Дистанционное образование для школьников. Фото: 056.ua
Дистанционное образование для школьников. Фото: 056.ua

Министерство образования и науки Украины не имеет отношения к проекту "Всеукраинская школа онлайн", который стартует 6 апреля, информирует портал podrobnosti.ua. Всю работу по созданию онлайн-сервисов для 40 педагогов из Киева, которые на время карантина станут учителями для всей Украины, оперативно выполнило Министерство цифровой трансформации. 

Уроки будут транслироваться украинскими телеканалами каждое утро, а расписание занятий должно появиться в ближайшие дни. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении. 

В Минобразовании не объясняют, почему они не не решили проблему дистанционного обучения своими силами, в результате чего президенту пришлось подключать к этому ведомство Михаила Федорова.

Все заявления заместителя министра образования Егора Стадного в последнее время касались исключительно "торгов" с министерством финансов за сохранения в полном объеме финансирования государственных программ. Например, МОН требовал оставить им 44,9 млн грн на создание (!) и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся условиях карантина.

Егор Стадный и раньше занимался вопросами финансовых потоков, в частности перераспределения средств с бюджетных студентов на контрактников. Этой теме он посвятил большую часть своей работы в министерстве, куда пришел вместе с Анной Новосад из аналитического центра CEDOS, созданного на гранты Джорджа Сороса экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

В центре CEDOS работала так же супруга Стадного Ирина Шевченко, назначенная заместитем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой.

СМИ сообщют, что Стадный, как и Шевченко абсолютно подконтролен Квиту и полностью интегрирован в грантовую систему фондов Сороса. Примечательно, что на фейсбук-странице Стадного нет упоминания о его нынешней работе в министерстве, а указан только CEDOS.

После спасения ситуации с запуском дистанционного обучения силами Минцифры, нерешенными остаются вопросы защиты дипломов, проведения ЗНО и вступительной кампании. Предложены три сценария по датам. Но получить конкретные разъяснения от министерства учебные заведения не могут. Этот факт, а также бездеятельность Стадного вызвают возмущение руководства Кабмина. Поэтому согласование кандидатуры на его место уже идет и в ближайшее время вопрос будет вынесен на заседание правительства.

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