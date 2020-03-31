Пенсионный фонд рассказал куда обращаться при задержке доставки пенсии

Пенсии за март профинансированы вовремя и в полном объеме

Пенсии за март профинансированы вовремя и в полном объеме

В то время как на индексацию пенсий и помощи по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд гривен, Пенсионный фонд сообщил, что выплату пенсий за март текущего года обеспечено своевременно в соответствии с действующим законодательством.

Об этом Українським Новинам сообщили в ПФ.

Отмечается, что в соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия, организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков в порядке, предусмотренном Кабинетом министров.

Выплату пенсий за март текущего года обеспечено своевременно в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в ПФ сообщили, что выплата пенсий через банковские учреждения регулируется Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденным соответствующим постановлением Кабинета Министров.

В пункте 21 Порядка выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета, уполномоченный банк обязан обеспечить по желанию получателя выдачу пенсии и денежной помощи, как непосредственно в банке, так и с доставкой получателю домой в удобное для него время, что определяется договором между уполномоченным банком и получателем.

Выплата и доставка пенсий, социальных пособий осуществляется национальным оператором почтовой связи "Укрпочта" в соответствии с Инструкцией о выплате и доставке пенсий, социальных пособий национальным оператором почтовой связи.

По вопросу несвоевременной выплаты пенсии получателю следует обращаться в контакт-цента Пенсионного фонда Украины по телефону "Горячей линии" 0-800-503-753.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

2 марта бывший в то время премьер-министром Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.