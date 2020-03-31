Коронавирус в Киеве: сегодня Кличко проведет брифинг

Сегодня, 31 марта, мэр Киева Виталий Кличко проведет онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Начало брифинга в 12:00.Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время брифинга мэр предоставит информацию о количестве больных коронавирусом в Киеве, а также ответы на вопросы СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявлял, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.

Кроме того, Президент одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".