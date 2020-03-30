НАБУ сливало иностранным посольствам материалы дел и личные данные нардепов, - СМИ

Опубликованные "сливы" переписок подчиненных Сытника с иностранными посольствами свидетельствуют, что НАБУ системно передавало закрытые материалы расследования и личные данные депутатов, а детективы НАБУ отчитывались о своей работе иностранным кураторам.

В распоряжении сайта "Страна" оказались материалы, которые доказывают, что НАБУ сливали в посольства ряда стран материалы дел и личные данные украинских нардепов, а детективы агентства по указанию своего руководства ходили туда с отчетами о расследовании, пишет "Обозреватель".

От НАБУ с работниками посольств, международных структур коммуницирует Полина Чиж, главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ, а фактически - помощница Гизо Углавы, заместителя Сытника. Она посылала посольствам отчеты, закрытые материалы дел и данные на политиков. Кроме того, Чиж от имени руководства регулярно "стучала" на другие украинские правоохранительные органы.

Вот пример таких писем, которые получал Максим Маркевич, член миссии МВФ в Украине, через которого НАБУ контактировало с главой миссии МВФ в Украине Рон ван Роденом и членом миссии Эммануэлем Матиасом.

В этих письмах Национальное антикоррупционное бюро просит указаний от посольства иностранного государства - как отвечать на запросы народных депутатов Украины. Эти ответы предварительно согласуются с работниками посольства. То, что это сотрудники посольств, видно по электронному адресу @ state.gov.

НАБУ активно делится документацией с посольством по прямому указанию первого заместителя Сытника Гизо Углавы:

В ответ посольство запрашивает информацию по делам, которые их интересуют:

Из переписки становится понятно, что детективы НАБУ ходят в посольство то ли советоваться, то ли отчитываться по делам, которые они ведут.

В переписке упоминается Мэтт, который дал указание переслать информацию детективам, которые ведут дело "Укрзализныци". Это Мэтью Торсен, который на тот момент был старшим советником по уголовному правосудию в отделе по борьбе с наркотиками и правоохранительными органами посольства США.

Более того, детективы пишут в посольство отчеты, заполняют анкеты. Посольство устанавливает четкие дедлайны и пишет, что будет вызывать детективов для отчетности.

Дела, которые интересуют США - это производство против нардепа Мартыненко, дело "Укрзализныци", экс-министра экологии Злочевского (связано с делом сына Джо Байдена).

НАБУ сливает также и личные данные нардепов - например, адрес фактического проживания (перед публикацией эти данные заретушировали) депутата Николая Мартыненко.

Напомним, что на рассмотрении Верховной Рады Украины на данный момент находятся проект решения об отставке Артема Сытника с подписями 216 народных депутатов и два проекта изменений в действующее законодательство, которые касаются непосредственно процедуры увольнения директора НАБУ. Основанием для такого увольнения депутаты считают внесение директора НАБУ в официальный реестр коррупционеров НАПК и низкую эффективность агентства в борьбе с коррупцией среди топ-чиновников.