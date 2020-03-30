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30 марта 2020, понедельник, 10:05 103
Общество 2020-03-30T10:05:40+03:00
Українські Новини
Сегодня Кличко даст брифинг по коронавирусу в Киеве

Сегодня Кличко даст брифинг по коронавирусу в Киеве

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Сегодня, 30 марта, мэр Киева Виталий Кличко проведет онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко. Начало брифинга в 12:00.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Также медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом

Кроме того, из-за коронавируса в Украине на шести въездах в Кропивницкий обустраивают КПП. А 28 марта, Украина закрыла границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за карантина и чрезвычайной ситуации.

Тем временем с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.

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