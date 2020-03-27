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27 марта 2020, пятница, 20:31 2127
Общество 2020-03-27T20:33:58+02:00
Українські Новини
Пенсионеры и дети получат наборы первой необходимости, - КГГА

Пенсионеры и дети получат наборы первой необходимости, - КГГА

Таня Войтюк
Киев, КГГА, Пенсионеры, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Киев передал 2,5 тыс. наборов первой необходимости малозащищенным. Фото: dobrepole.com.ua
Киев передал 2,5 тыс. наборов первой необходимости малозащищенным. Фото: dobrepole.com.ua

В то время как Кличко пообещал совершать "налеты" на медучреждения, Киевская городская государственная администрация (КГГА) передала 2,5 тыс. наборов первой необходимости киевлянам, относящимся к малозащищенным слоям населения, обеспечила ежедневный подвоз в медицинские учреждения 80 лиц, нуждающихся в гемодиализе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день мы получили около 2,5 тыс. наборов первой необходимости от организаций и социально-ответственного бизнеса, которые уже почти все переданы тем, кто в них нуждается. Обеспечили ежедневные перевозки более 80 больных, нуждающихся в гемодиализе. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими организациями и социально ответственными представителями бизнеса, которые готовы помочь", - сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Согласно сообщению, в первую очередь наборами первой необходимости обеспечивают лиц, находящихся в группе риска: пожилые люди и дети с инвалидностью.

Постепенно наборы получат все, кто в этом нуждается.

Как сообщали Українськi Новини, экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестированы 1 437 киевлян. А Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на коронавирус еще более 30 человек. Всего в Киеве 55 больных коронавирусом.

Тем временем НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

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