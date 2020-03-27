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27 марта 2020, пятница, 16:47 61
Политика 2020-03-27T16:47:16+02:00
Українські Новини
НСЖУ просит правительство предоставить населению доступ к печатной прессе

НСЖУ просит правительство предоставить населению доступ к печатной прессе

Влада Билоус
СМИ, Льготы, НСЖУ, Сергей Томиленко, Печатные издания

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), Украинская Ассоциация медиа бизнеса и Ассоциация независимых региональных издателей просят Президента, Верховную Раду и Кабинет Министров предоставить населению бесперебойный доступ к печатной прессе.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Издатели, объединенные в Украинскую Ассоциацию Медиа Бизнеса и Ассоциации Независимых Региональных Издателей Украины, а также журналисты, объединенные в Национальный союз журналистов Украины, обращаются к Правительству Украины, Верховной Раде Украины и Президенту Украины с настойчивой просьбой поддержать следующие первоочередные меры по обеспечению доступа населения Украины к профессиональным медиа как к социально важному ресурсу", - сказано в сообщении.

Так, они просят внести прессу в перечень товаров, доступ к которым должен быть обеспечен через работающие сети продуктовых магазинов и супермаркетов.

Также просят внести точки розничной продажи прессы в перечень объектов инфраструктуры, которые должны работать и обеспечивать информационную безопасность в Украине и открыть возможность бесперебойной перевозки прессы от типографий до точек розничной продажи для компаний, специализирующихся на прессовой логистике.

Кроме того, журналисты просят расширить перечень мест, где может осуществляться торговля прессой, добавить прессу в ассортимент супермаркетов и аптек.

Также во времена рекордного падения рекламных доходов всех медиа и для предотвращения прекращения выхода медиа журналисты просят ввести налоговые каникулы для редакций СМИ, временно отменить налог на доходы для работников редакций (НДФЛ) и НДС по продаже прессы, а также установить на период действия карантина льготную аренду для редакций и для киосков прессы - 1 грн в месяц.

Кроме того, предлагается в целях поддержки редакций местных изданий - разместить в газетах местной сферы социальную рекламу за счет средств бюджетов (как государственного, так и местных), исходя из стоимости 1 грн за один экземпляр тиража по подписке.

Как сообщали Українськi Новини, в это время союз журналистов в Харькове раздал украинцам 300 флаконов антисептика.

НСЖУ также просит правительство предоставить СМИ налоговые льготы, пока часть редакций вынуждена прекратить работу из-за карантина.

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