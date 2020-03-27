Завтра исполняется 95 лет со дня рождения Иннокентия Смоктуновского - Интер покажет его лучшие фильмы

28 марта исполняется 95 лет со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. К годовщине актера будут показаны лучшие фильмы с его участием. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

На счету Смоктуновского более сотни ролей в кино. Его называли первым интеллектуальным актером советского кинематографа, его очень любили зрители. Его биография – это история о том, как вопреки трудностям и ударам судьбы можно идти вперед, не изменив себе и своему призванию.

С призванием он определился еще в детстве. В 14 лет Иннокентий впервые попал в театр и сразу почувствовал: он – дома. Но с того момента до первого выхода на сцену будущему артисту пришлось многое пережить. Началась война, через год его отец пропал без вести на фронте, а в 1943 и сам парень был призван на службу. Иннокентий Смоктуновский принимал участие в боях на Курской Дуге, в форсировании Днепра, в освобождении Киева и Варшавы. Был в немецком плену, откуда ему чудом удалось бежать. Награжден двумя медалями "За отвагу". Вспоминая военное время, Смоктуновский говорил: "Не верьте, что на войне не страшно. Страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а ты должен преодолеть свой животный ужас и идти вперед, и ты это делаешь".

Но и после войны актеру пришлось непросто. Его, побывавшего в плену, признали неблагонадежным и долгое время запрещали жить в крупных городах СССР. Поэтому после окончания театральной студии первой сценой Иннокентия стали подмостки 2-го Заполярного театра драмы в Норильске, где служили в основном местные заключенные. Поработав еще в нескольких региональных театрах, Смоктуновский все-таки вырвался в Москву. Молодого актера заметили кинорежиссеры, и он начал сниматься в кино. Однажды театральный режиссер Георгий Товстоганов увидел Иннокентия в фильме "Солдаты" и понял: именно этот артист должен сыграть князя Мышкина в его постановке по произведению Федора Достоевского "Идиот". Так Смоктуновский получил свою первую большую театральную роль. Посмотреть на его игру на сцене Большого драматического театра слетались зрители со всего СССР.

Иннокентий Смоктуновский играл в фильмах разных жанров. От классики – главной роли в картине "Гамлет", за которую актера даже номинировали на престижную британскую кинопремию BAFTA, – до легкой комедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Персонаж Смоктуновского, Юрий Деточкин, стал такой же визитной карточкой актера, как и утонченный Гамлет. Режиссеры считали, что одно только присутствие актера в кадре может "вытянуть" любую, даже слабую картину.

Смоктуновский принципиально не хотел делать выбор между кино и театром, разрываясь между съемочной площадкой и спектаклями. И как-то сказал пророческое: "И то, и другое дорого моему сердцу, но вот вынести двойную нагрузку оно не в состоянии". Иннокентий Михайлович скончался 3 августа 1994 года в Подмосковье, когда проходил реабилитацию после инфаркта. Именно на его похоронах появилась традиция провожать актеров в последний путь аплодисментами. Он заслужил овации, как и неугасающую любовь зрителей всего мира.

28 марта, в день рождения Иннокентия Смоктуновского, в эфире телеканала "Интер" – любимые фильмы с его участием.

В 07:15 выйдет музыкальная комедия "Двое под одним зонтом"режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича – экранизация повести Сергея Абрамова о жизни актеров цирка. Иннокентий Смоктуновский играет режиссера цирка. Также в фильме снялись Ивар Калныньш и Елена Сафонова. А в одной из эпизодических ролей можно увидеть сына Смоктуновского – Филиппа.

В 11:00смотрите мелодраму Сергея Герасимова "Дочки-матери". Кинокритики отмечали, что роль в "Дочки-матери" – одна из самых интересных работ Смоктуновского в кино. В этом фильме актер играет преподавателя вуза – умного, интеллигентного, юморного, абсолютно счастливого мужа и папу двух дочек. Но появление в доме девушки, называющей себя брошенной дочерью его жены, совершенно выбивает героя из колеи.

Кадр из фильма "Дочки-матери"

А в 13:00 выйдет знаменитая комедия Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". В основу сюжета легла "легенда" 60-х о человеке, который угонял автомобили у взяточников и воров государственного имущества, продавал их, а деньги жертвовал детским домам. Главный герой, которого блестяще сыграл Иннокентий Смоктуновский, – борец за справедливость Юрий Деточкин. На эту роль пробовались Василий Лановой, Леонид Быков, Михаил Державин… Но Рязанову нужна была тонкая натура с некоторой "природной странностью" и внутренним драматизмом, которыми и обладал Смоктуновский.

Кадр из фильма: "Берегись автомобиля"

Кадр из фильма: "Берегись автомобиля"