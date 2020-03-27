Рада закупила у ФЛП Марченко 6 тыс. медицинских масок за 118,8 тыс. гривен

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Договор составлен 23 марта.

Согласно ему, управление закупило 6 тыс. нестерильных трехслойных медицинских масок на резинках за 19,8 гривен/единица (без НДС).

Марченко обязан предоставить маски в течение 10 дней с дня составления договора.

В свою очередь, госведомство должно оплатить товар за средства государственного бюджета в течение 10 дней после его получения.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что депутаты обсуждают необходимость носить маску, перчатки и защитные очки на внеочередном заседании.

Также в связи с эпидемией коронавируса заседание Верховной Рады Украины могут провести на открытом воздухе или в большом помещении. В качестве альтернативы сессионному залу рассматриваются стадион и концертный зал.

Напомним, что в аптеках практически нет медицинских маскок, а в интернете по заоблачной цене.