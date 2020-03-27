Правозащитник Михаил Чаплыга считает, что после 3 волн кризиса, спровоцированных эпидемией коронавируса COVID-19, Украину ожидает распад, утрата государственности и внешнее управление под геополитическим контролем Российской Федерации.

Об этом Чаплыга заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

СДЕЛАЮ Пророчество...

К середине мая закончится подушка у малого и микробизнеса, а также у простых потребителей и покупательская способность упадет в ноль. 80% наших самозанятых - это сфера услуг. Они падут первыми. Падут на плечи государства, которое к тому моменту уже не сможет даже пенсов содержать...

И с середины мая мы получим ПЕРВУЮ волну кризиса. Социально-экономическую. Яркую, бурную, но неопасную... Потом будет откат до конца сентября... и аккурат перед выплатой третьей части долга (равной первой части в 5,5 ярдов баксов) мы получим ВТОРУЮ волну. Это будет политический кризис. Кризис легитимности властей всех уровней... А в ноябре наступит третья и финальная волна - Кризис Государственности...

Территории и пространства воедино сшивают 4 Свободы: передвижение людей, капитала, услуг и товаров... К тому моменту они будут расшиты... Восстановить экономику ВСЕЙ страны будет невозможно ни внутренними ни внешними ресурсами... Нет таких денег. И страну разошьют по линии Керзона.

Запад отошьют или он отошьется сам. И после отрезания источника "ура-патриотизма" (а на самом деле хуторянства и ограниченности) потребуется не более 2 дней чтобы:

переобилетить (переключить на новые финансовые подсосы) лидеров "патриотизма", а оставшиеся (нескурвленные и неспитые) лидеры будут зачищены - их не более 100 на оставшуюся часть...

присоединить ОРДЛО.

УНР возродится в виде оставшейся части и будет она под геополитическим контролем РФ и многие будут за... ЗУНР станет мрачным болотом. Нет... там не будет рая ЕС... там будет ОРДЛО... Трудовая миграция будет остановлена, ни науки ни производства ни СХ там нет... Вместо еврорая - ЗУНР станет клоакой... а-ля Приднестровье. Никто менять границ 45-го не будет. Пролетят те, кто мечтал вложить на "западной" типо инвестиции в будущее ЕС... все пойдет по воде...

Оставшаяся часть может пострадать от частых и скоротечных хунт, но это не дольше 3 мес. Далее наступит внешнее управление РФ-ЕС-США. Под геополитическим контролем РФ. В период с ноября до февраля следующего года снова откроется ПОСЛЕДНЕЕ окно для тех, кто захочет убежать с капиталом и семьей... Потом будет УРСР. Со всеми и плюсами и минусами.

Так закончится попытка натянуть "галычанство" на глобус Украины... Закончится уже при любых раскладах. Хреново в перспективе для ЗУНР и с возможной перспективой для УНР.

Пост написан по результатам серьезно брейнсторма с Viktor Taran (без вискаря). Спасибо Вите за оппонирование и аргументы.

П.С.: последним аргументом Вити стало то, с чем не стал спорить я и признал... 0.0001% тех, кто попытается остановить Пророчество - могут это сделать... и они могут стать настоящими Черными Лебедями. И я желаю им легкого полета. АМИНЬ.