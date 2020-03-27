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  • Михаил Кухар: Цинизм тратить деньги с наших налогов на музеи Голодомора и Небесной Сотни, когда их нужно тратить на продуктовые пайки для стариков, которые сидят дома на карантине
27 марта 2020, пятница, 06:17 117 Мнение
Общество 2020-03-27T06:20:33+02:00
Українські Новини
Михаил Кухар: Цинизм тратить деньги с наших налогов на музеи Голодомора и Небесной Сотни, когда их нужно трати

Михаил Кухар: Цинизм тратить деньги с наших налогов на музеи Голодомора и Небесной Сотни, когда их нужно тратить на продуктовые пайки для стариков, которые сидят дома на карантине

Татьяна Зотова
Социальные выплаты, Пандемия, Коронавирус, Михаил Кухар, Владимир Бородянский, Госбюджет-2020
Михаил Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo
Михаил Кухар. Фото: facebook.com/Kukhar Mykhailo

Резкую оценку высказываниям бывшего министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского касательно пересмотра Кабмином Бюджета-2020 дал экономист Михаил Кухар. Свое видение на заявление экс-чиновника он высказал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Не хотелось бы реагировать вообще на слова бывшего министра, что ушел в небытие, навсегда запятнав свое имя и мундир соавторством Закона, направленного против "свободы слова", но тут он громко возмутился на Фб, что режут "культуру и физкультуру"...

Но скажу коротко:

Цинизм тратить деньги с наших налогов на музеи Голодомора и Небесной Сотни в те месяцы, когда их нужно тратить на продуктовые пайки для стариков, что сидят дома на карантине и еще месяц как минимум будут сидеть! Чтобы СЕЙЧАС голода не было!!!

Как этого можно не понимать?", - резюмировал свою заметку Михаил Кухар.

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